Sessão solene comemora o 20º aniversário da Estrutural

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, na última semana, sessão solene em comemoração ao 20º aniversário da Cidade Estrutural. O evento foi proposto pela deputada distrital Jane Klebia e contou com as presenças de várias autoridades públicas, entre as quais a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Ana Paula, além de representantes do Corpo de Bombeiros (CBMDF), Polícia Civil (PCDF), secretarias, líderes comunitários e moradores.

A parlamentar parabenizou a cidade, destacando avanços e conquista ao longo dos 20 anos. “Para nós é um momento muito importante e eu considero muito simbólico estar aqui e poder demonstrar carinho, respeito e cuidado que temos com essa cidade. A Estrutural tem motivos de sobra para comemorar, pois são 20 anos de lutas e conquistas, onde, somente quem viveu este período sabe do que estou falando. A cidade saiu da lama e poeira para um local urbanizado, cheio de vida e com perspectiva de crescimento”, disse.

O administrador da Estrutural, Alceu Prestes de Mattos, falou sobre a satisfação em participar das várias fases de crescimento da cidade. “Eu fui o primeiro funcionário desta cidade. Vinte anos depois eu tenho esse privilégio de estar novamente aqui, principalmente administrando uma cidade que recebe o apoio irrestrito de todo o Executivo e do Legislativo. Portanto, a Estrutural é uma cidade privilegiada, pois a gente a viu nascer e se desenvolver ao logo de quatro vezes que passamos por aqui.”

“A prioridade hoje é resolver o problema de Santa Luzia, o que está sendo feito com muito zelo. Em agosto passado o GDF conseguiu trazer toda a gleba para a Administração Regional e com a licença ambiental do local proporcionará, em breve, a instalação de serviços e equipamentos públicos, dos quais água potável, esgoto, iluminação e calçamento”, completou o administrador regional.

Mattos informou, ainda, que o governo já iniciou as tratativas para a elaboração dos projetos de urbanização do local. E, aproveitando a presença da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, anunciou que o Executivo local já fez a doação de um terreno para a construção da Casa da Mulher Brasileira.

As demais autoridades também felicitaram a cidade pelo aniversário e reforçaram a importância das ações do governo e da CLDF na cidade. Foi o caso da secretária da Mulher, Gisele Ferreira. “A união de forças em prol do crescimento da Estrutural é de suma relevância, principalmente por se tratar de uma das cidades que requerem maior atenção do Estado. Estão de parabéns o GDF e a CLDF por garantirem dignidade e prosperidade aos moradores da Estrutural”, pontuou a gestora.

Entre os projetos para o desenvolvimento da cidade, foi lembrada a construção de duas escolas, que estão em fase avançada, disse a professora Patrícia Lacerda, da Regional de Ensino do Guará. “Temos trabalhado para garantir a construção de novas escolas na Estrutural. Temos duas áreas reservadas e projetos para a imediata licitação de um Centro de Ensino Fundamental e um Centro de Ensino Médio”, disse.

A delegada chefe da 8ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, delegada Bruna Eiras, pediu apoio da população para o combate ao crime. “Contamos com a sociedade. Peço às pessoas que venham até nós e confiem no nosso trabalho. A polícia só pode atuar bem com a população ao lado. Queremos dar uma vida mais segura para as pessoas onde elas moram. Todos somos responsáveis pela cidade em que vivemos”, frisou. O apelo por mais participação da comunidade na segurança pública foi reforçado pela comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros Habka: “Faço um apelo aos moradores: que cada um participe, contribua. A segurança não depende apenas da polícia. Precisamos da participação dos cidadãos”.

Na ocasião, cerca de 50 lideranças dos mais variados segmentos foram agraciadas com moções de louvor por relevantes serviços prestados à cidade.

Fonte: Agência Brasília