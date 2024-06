Qualidade de atendimento e serviços aumenta em 71% quantidade de elogios ao HRSM

Uma das principais metas do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), é prestar um atendimento humanizado e de excelência para a população. Apesar dos desafios e da alta demanda de pacientes, a unidade hospitalar tem cumprido seu papel. A prova disso é o aumento do número de que o HRSM tem recebido.

De janeiro a maio deste ano, o HRSM recebeu um total de 261 elogios, um aumento de 71% se comparado ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 152 elogios; e, se comparado com o mesmo período de 2022, o aumento foi de 125%, quando foram registrados 116 elogios.

“Esses números refletem o comprometimento dos colaboradores, ações e projetos implementados na unidade, que sempre visam a uma melhor assistência à saúde. Por isso, valorizar essas pessoas, todos os colaboradores, se torna uma busca incessante da Ouvidoria”, explica o coordenador de Transparência e Ouvidoria do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Leonardo Maciel.

Na avaliação do gestor, o elogio tem um papel importante na motivação e no reconhecimento de um bom serviço prestado pelo colaborador. Os números demonstram que o HRSM tem aumentado significativamente o quantitativo de elogios registrados e deixado a população cada vez mais satisfeita com o serviço ofertado no hospital.

Segundo a chefe de Ouvidoria do HRSM, Fabrícia Morais, entre os setores mais elogiados de janeiro a maio deste ano estão o Humanizar, que desempenha um papel crucial ao fornecer informações e orientações aos pacientes e visitantes, e o serviço de odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, que demonstra o compromisso com a qualidade do cuidado bucal oferecido aos pacientes.

Além disso, está o Núcleo de Atendimento responsável pelas recepções de diversas áreas do hospital, o que demonstra um alto padrão de eficiência e atenção às necessidades dos usuários. “É inspirador ver esses setores sendo elogiados e reconhecidos pelo seu trabalho dedicado em prol do bem-estar dos pacientes e da comunidade. Elogios têm um poder incrível de motivar e inspirar as pessoas. Quando os colaboradores são reconhecidos pelo seu trabalho e esforço, eles se sentem valorizados e encorajados a continuar dando o seu melhor”, avalia.

Além disso, na percepção de Fabrícia, os elogios ajudam a criar um ambiente de trabalho positivo e fortalecem os laços entre os colegas. “Reconhecer e elogiar as conquistas dos profissionais não só melhora o clima organizacional, mas também aumenta a produtividade e a satisfação no trabalho”.

A Ouvidoria do HRSM fica ao lado da portaria principal do hospital e funciona das 9h às 12h e das 14h as 17h para o atendimento presencial. Toda a equipe está preparada para atender o público e receber elogios, críticas ou sugestões do público de forma acolhedora e humanizada. Além disso, é possível fazer o registro das manifestações por meio do Participa-DF e da Central 162, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 21h. Sábado, domingo e feriado das 8h às 18h. As ligações são gratuitas para telefone fixo e celular.

Valorização

Segundo Maciel, o projeto de Valorização do Elogio da Ouvidoria, criado pelo Núcleo de Ouvidoria do HRSM, iniciará a sua implementação em meados de julho, e conta com algumas iniciativas para dar publicidade, relevância e enfoque nesses colaboradores, setores e unidades tão empenhados que são alvo de elogios dos usuários. “Pensamos que o colaborador motivado produz muito mais. Esse projeto visa mirar um holofote para que todos se sintam abraçados e valorizados”, afirma.

*Com informações da Agência Brasília.