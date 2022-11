Sesi Lab abre as portas com interatividade e inovação

Novo museu no centro de Brasília terá programação voltada à educação, cultura e experiências multidisciplinares

Brasília ganhou um novo museu nesta terça-feira (29). Foi inaugurado o Sesi Lab, um espaço totalmente interativo e inovador que une educação, arte, ciência e tecnologia no centro da capital, nas instalações que eram bem conhecidas pelo brasiliense: o Touring Club, no Setor Cultural Sul. No local, exposições, cursos, filmes e atividades educacionais serão oferecidos à população em um local que promete se consolidar como referência nacional.

Cerca de 600 mil pessoas passam, diariamente, pela região onde está instalada a Rodoviária de Brasília. Foram mais de dois anos de obra e R$ 240 milhões em investimento, incluindo a restauração do edifício projetado por Oscar Niemeyer na construção da capital. O Sesi Lab conta, ainda, com um painel inédito restaurado de Athos Bulcão.

Na área externa do Sesi Lab, um amplo estacionamento, gramados, bancos, iluminação e espaço para o plantio de árvores e espécies nativas do cerrado foi acolhida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) por meio de uma parceria público-privada do programa Adote uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), do GDF.

“Vivo nesta cidade desde criança. Vi a degradação que se instalou no Touring. O vi se transformar em uma cracolândia, depois em uma rodoviária para o Entorno. Mas não podemos deixar de lembrar que foi a segurança jurídica que o governador Ibaneis Rocha garantiu a todos que fez com que este espaço pudesse existir”, ressaltou o vice-governador Paco Britto, que representou o Governo do Distrito Federal no evento.

“Queremos motivar os nossos jovens, as nossas crianças, os adultos a inovar. A pensarem na cultura, na arte, na matemática como uma forma de aprendizado e de vida”, afirmou o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade. “E a conhecer as belezas que o Sesi e Senai podem proporcionar às pessoas em todo o Brasil, pois temos o objetivo de formar pessoas para a vida.

E não será difícil motivar e transformar as pessoas com a experiência proposta pelo Sesi Lab. A expectativa é que o museu – que conta com três galerias, espaço de interação e multidisciplinar – receba anualmente cerca de 350 mil visitantes, além de 85 mil estudantes e 3 mil professores. Serão cerca de 300 oficinas por ano, 120 ações culturais e 10 edições de sessões noturnas voltadas para o público maior de 18 anos.

O espaço é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Contou com o arquiteto Gustavo Penna assinando o projeto de restauração e o apoio do Exploratorium, um dos principais centros interativos do mundo, baseado em São Francisco (EUA).

“A inauguração do Sesi Lab é um momento para comemorar, mas é apenas o começo. Quando o público começar a usar este espaço, será o lançamento de um projeto que precisa evoluir para completar sua visão criativa e educativa. Conforme a filosofia educativa do Sesi e do Exploratorium, temos de continuar sempre fazendo e inovando”, afirmou o diretor Criativo do Exploratorium, Tom Rockwell.

Futuro

O Sesi Lab tem como missão promover a conexão entre processos artísticos, científicos e tecnológicos, em colaboração com a indústria e a sociedade, por meio de uma abordagem educacional interdisciplinar e criativa que inspire as pessoas a agirem no presente para criar possibilidades de futuro.

O diretor-superintendente do Sesi, Rafael Lucchesi, ressaltou a “nova educação do século 21”, que é necessária para a transformação do país. “Um modelo baseado na experiência, na ciência, na tecnologia, na arte e na matemática. Os aparatos e as experiências do Sesi Lab vão contribuir muito para transformar a educação para o futuro”.

A entrada será gratuita no primeiro mês de abertura. A partir de janeiro, a entrada custará R$ 20 (R$ 10 a meia entrada). Porém, uma vez por mês, será escolhido um dia para entrada gratuita para todos os públicos no espaço.

“Tenham certeza que este governo está feliz ao saber que muitas crianças e jovens poderão participar e se educar aqui. Só com educação, a ciência e a cultura, mudaremos o futuro do Brasil”, finalizou o vice-governador Paco Britto.

Com informações da Agência Brasília