SES-DF participa de seminário de conscientização sobre violência contra o idoso

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) participou do seminário “Junho Violeta – Combate ao idadismo e todas as formas de violência contra a pessoa idosa”, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Com o objetivo de debater a efetivação dos direitos dos idosos, promover diálogos sobre envelhecimento e idadismo, e conscientizar sobre todas as formas de violência contra essa população, o evento contou com mesas técnicas, debates e lançamento de programas e ações articuladas pelo governo federal para sensibilizar sobre o processo de envelhecimento e informar sobre todos os tipos de violência contra esse público.

Autoridades como o Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeira, o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, e o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Raphael Castelo Branco, participaram do evento na terça-feira (18).

A Referência Técnica Distrital (RTD) de Geriatria da SES-DF, Larissa Oliveira, participou do evento e destacou que os idosos representam mais de 12% da população do DF. “O idadismo constitui um grande obstáculo à formulação de políticas e ações voltadas para o envelhecimento ativo e saudável. Hoje temos a possibilidade de ofertar serviços que tenham um olhar integral para a pessoa idosa”, complementa.

Segundo a RTD da SES-DF, é importante o desenvolvimento de programas e ações de valorização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. “O evento reforça que também devemos priorizar a saúde da pessoa idosa no Distrito Federal, e temos trabalho muito para isso”, finaliza.

Saúde da pessoa idosa

A SES oferece para a população do DF um programa específico para o atendimento e promoção da saúde do idoso nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em regimes domiciliares. Alinhado às diretrizes da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Governo do Distrito Federal (GDF) declarou 2024 como o “Ano do Envelhecimento Saudável”.

“Nosso objetivo é atrair o idoso para dentro das UBSs e promover a saúde com informações, exercícios para o fortalecimento muscular, autocuidado, cuidados domésticos. Também acompanhamos os idosos internados em Unidades de Longa Permanência, os chamados asilos”, explica Carine Rodrigues, diretora de Estratégia de Saúde da Família da SES-DF.

As pessoas idosas contam, ainda, com dez Ambulatórios de Geriatria, espalhados em todas as regiões de saúde. Neles, os pacientes são atendidos por uma equipe interdisciplinar que inclui, entre outros, geriatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos.

No âmbito da proteção integral, os casos suspeitos ou confirmados de violência contra idosos são notificados compulsoriamente por profissionais de saúde em todo o território nacional.

Essas vítimas de violência são encaminhadas aos órgãos responsáveis pela proteção e responsabilização, como a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), bem como a Central Judicial do Idoso.

Atualmente, a Secretaria de Saúde oferece atendimento especializado às vítimas de violência por meio dos Centros de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav). Com 18 unidades distribuídas no território do DF, esses centros acolhem as pessoas em situação de violência durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Junho Violeta

O Junho Violeta foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa com o objetivo de criar uma consciência mundial, social e política, da existência da violência contra a pessoa idosa para o seu enfrentamento.

A campanha do Governo Federal deste ano tem o lema “Respeito a todas as fases da vida”, e destaca a importância de garantir a dignidade e os direitos dessa população vulnerável

“No Brasil, atualmente, temos 32 milhões de pessoas idosas, número que vem crescendo e a tendência é que cresça mais em algumas décadas. A nossa sociedade precisa compreender que não é mais tão jovem quanto parece e que a longevidade é o sucesso das boas práticas e das políticas públicas”, afirmou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.

Denúncias

O canal Disque 100 registra denúncias de violações, dissemina informações e orientações sobre a política de direitos humano e funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Em caso de violação de direitos contra a pessoa idosa, o serviço pode ser acessado digitando 100 de qualquer telefone em território nacional.

O serviço também pode ser acessado por WhatsApp (61) 99611-0100, Telegram e site da Ouvidoria

*Com informaçoes da SES-DF