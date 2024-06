Veículo de passeio capota em uma avenida em Águas Claras

Um carro capotou na Avenida Araucárias, em Águas Claras, na manhã desta quinta-feira (20).

Entre as ruas 13 e 14 Sul da Praça Rouxinol, o trânsito foi interditado. Um indivíduo que estava no veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e então foi transportado para o hospital.

O veículo em questão, um Volkswagen Taos cinza, teria capotado após ser “fechado” por outro automóvel na saída de um posto de gasolina na área, de acordo com testemunhas.

As informações iniciais indicam que o Taos continha apenas o condutor.