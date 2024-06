Campanha promove vacinação de servidores do Supremo Tribunal Federal

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) e o Supremo Tribunal Federal (STF) uniram forças em uma campanha de imunização destinada à cobertura vacinal de servidores do órgão judiciário. A ação, realizada nessa quarta-feira (19) nas dependências do próprio STF, disponibilizou doses contra difteria e tétano (DT), hepatite B, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela e covid-19, sempre respeitando a faixa etária e os grupos prioritários.

O principal objetivo da campanha, que abrange diversos órgãos do DF, é garantir a proteção contra doenças, promovendo a saúde e a segurança no local de trabalho. “A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir enfermidades. Nesse sentido, a parceria é fundamental para aumentarmos essa cobertura”, afirmou a técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica Cássia Sá.



A adesão dos servidores foi significativa, e muitos aproveitaram a oportunidade para atualizar seus esquemas vacinais. O analista judiciário Gilberto Alves recebeu a dose contra a covid-19 e comentou: “Esta é uma ação importante, pois conscientiza as pessoas no ambiente de trabalho sobre a proteção coletiva. Às vezes, negligenciamos isso e esquecemos que essas medidas são essenciais para a prevenção”.

Para a designer gráfico Damara Ribeiro, a iniciativa auxilia os profissionais que não têm tempo de ir a uma unidade básica de saúde (UBS). “Muitos não conseguem ir e ficar aguardando em um posto para atualizar suas vacinas. Por isso, é ótimo ter essa oportunidade no local de trabalho. É uma iniciativa maravilhosa”, comemorou.

*Com informações da Secretaria de Saúde