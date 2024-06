Sancionada lei que cria o Dia da Advocacia Trabalhista

O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta quinta-feira (20), a Lei nº 7.509, de 19 de junho de 2024, que cria o Dia da Advocacia Trabalhista, a ser celebrado em 20 de junho de cada ano. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O texto inclui a comemoração no calendário oficial de eventos da capital.

O projeto, proposto pelo deputado distrital Ricardo Vale, foi aprovado pela Câmara Legislativa do DF em maio. Na semana do dia 20 de junho, pela lei, o Distrito Federal poderá promover atividades alusivas à data conjuntamente com entidades representativas das advogadas e dos advogados trabalhistas.

Com informações da Agência Brasília