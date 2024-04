Servidores da Segurança Pública poderão usar o Centro de Capacitação Física dos bombeiros

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) assinaram, nessa quinta-feira (11), uma portaria que permitirá o uso do Centro de Capacitação Física (Cecaf) pelos servidores da pasta.

Segundo o documento, eles poderão utilizar a academia de musculação, a piscina olímpica e a pista de atletismo. O Cecaf fica localizado no Setor Policial Sul.

A ação integra o eixo 5 do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, denominado Servidor Mais Seguro. O eixo visa aprimorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, desenvolver habilidades profissionais e proporcionar cuidados à saúde dos agentes de segurança pública.

“A saúde mental e física de nossos servidores é uma pauta prioritária para os gestores da Segurança Pública e também para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Temos buscado alternativas, construções coletivas e colaboração com outros órgãos para proporcionar aos operadores de segurança a melhoria da qualidade de vida por meio do estímulo à atividade física, convivência social e atenção à saúde mental.”

A comandante-geral do CBMDF, coronel Mônica Miranda, ressaltou a importância da parceria: “Temos um centro equipado e moderno. Iniciamos as tratativas para que os servidores da SSP pudessem usufruir do espaço e hoje celebramos essa construção conjunta”.

Os interessados preencheram um formulário para escolha da atividade física e poderão utilizar as dependências do centro para prática dos esportes das 7h às 12h e das 16h às 22h.

Os servidores que não preencheram o cadastro inicial poderão fazê-lo a qualquer tempo e encaminhá-lo, via SEI ou pessoalmente, à Coordenação de Valorização Profissional (Covap), da Subsecretaria de Ensino e Gestão de Pessoas (Suegep), da SSP-DF. Assim que informada, a demanda será encaminhada ao comando do Cecaf para que seja autorizado o uso das instalações.

As informações são da Agência Brasília