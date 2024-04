PCDF prende suspeitos de incendiar ônibus coletivo na Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia/DF), realizou uma operação nesta quinta-feira (12) com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão. A ação foi direcionada às residências de suspeitos envolvidos no incêndio criminoso de um ônibus coletivo que atendia a linha do Sol Nascente.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos itens que serão fundamentais para as investigações em curso. Entre os materiais recolhidos estão 11 telefones celulares, os quais serão analisados em busca de informações relevantes. Caso seja necessário, eles serão encaminhados ao Instituto de Criminalística para a extração de dados ocultos.

Além dos celulares, um veículo GM/Corsa foi apreendido. O automóvel havia sido furtado em 8 de junho de 2023, em Taguatinga Sul/DF, e agora será parte das evidências do caso. Também foi encontrado um volume considerável de drogas, incluindo uma pedra de crack, que, se fracionada, poderia render mais de 50 porções destinadas ao consumo cotidiano, e dois comprimidos aparentemente de Ecstasy. Adicionalmente, foram localizados seis galões usados para o transporte de combustível.