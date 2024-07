Servidor pode escolher entre 44 escolas com desconto de 40% para curso de idiomas

A bolsa de estudos que garante 40% de desconto para servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) no curso de línguas, antes válido apenas para uma unidade no Sudoeste, agora passa a valer em todas as 38 unidades da instituição no DF, além de mais seis no Entorno.

A ampliação foi garantida com a assinatura do contrato de parceria entre o GDF – por meio da Secretaria de Relações Internacionais (Serinter) – e a escola de idiomas Wizard By Pearson.

Os cursos oferecidos são de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês e chinês, além de português para estrangeiros. Além do próprio servidor – concursado, comissionado ou terceirizado -, o desconto também é estendido aos seus familiares. “Conseguimos estender o benefício e garantir a oportunidade para que todo o nosso quadro tenha acesso a uma segunda língua e esteja, profissionalmente, mais preparados”, afirma o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto.

Para fazer a matrícula, o servidor deve preencher um formulário que está disponível neste link. Após preencher o formulário, será gerado um código validando a bolsa de desconto e assim, o servidor será direcionado à unidade escolhida para efetivar a matrícula e iniciar o curso. As turmas são divididas entre os níveis básico, intermediário e avançado.

*Com informações da Agência Brasília