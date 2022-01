Vídeo: PMDF encontra droga em mochila na DF-020

Um menor assumiu a propriedade da mochila e foi conduzido à DCA Delegacia da Criança e adolescente

Durante operação de rotina do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e do Tático Operacional Rodoviário (TOR), na DF-020, na noite desta terça-feira (25), a cachorra oficial Doris indicou uma bagagem com 8 barras de maconha e uma grande porção de cocaína em uma mochila de mão em um ônibus interestadual.

O ônibus havia saído de Goiânia-GO com destino a Sobral, no Ceará. Um menor assumiu a propriedade da mochila e foi conduzido à DCA Delegacia da Criança e adolescente.