PMDF estoura boca de fumo na QNM 09

Um homem foi encaminhado para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Um homem foi preso pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) com revólver e drogas em Ceilândia, às 18h desta terça-feira (25). A equipe da PMDF recebeu informações que o suspeito realizava a venda de entorpecentes no Conjunto C da QNM 09, além de ameaçar moradores.

Foi realizado um monitoramento e o Gtop 30 constatou a movimentação típica do tráfico de drogas. Os policiais foram até a residência e apreenderam um revólver calibre 38, com 33 munições intactas, 12 porções grandes de maconha, cinco porções de crack, um litro de lança-perfume, uma balança de precisão e dinheiro trocado.

