Serviços suspendem energia em quatro cidades nesta quarta (9)

Obras de melhoria na rede de energia elétrica devem causar a interrupção do fornecimento por, pelo menos, cinco horas em quatro regiões do distrito Federal nesta quarta-feira (9).

Os moradores do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia, a partir das 9h, com previsão de término às 16h30. As chácaras afetadas são as de números 380, 404, 426, 460, 461 e 462.

O Gama também será afetado com a suspensão de energia em diversas localidades durante o dia. Será feita substituição de rede elétrica convencional para rede compacta e protegida.

A previsão de suspensão é das 9h às 16h, no Núcleo Rural Ponte Alta: chácaras Madureira, Grilo, Monteiro, São Jorge, Santa Cecília, Lobos, Raízes, Rocha, Ramos, Cogumelo, Piau, Verdinha, Três Irmãos, Flor, Dois Irmãos, Pôr do Sol II, Bolivar, Ipanema, Mariana, Flor de Abril, São Francisco, Ribeiro, Estância Bangalô, Iara, União, Pinheiros, Gomes e 3 Poderes.

Também serão afetados os residenciais Califórnia, Aroeira, Alvorada e Paraíso; Fazenda Bom Sucesso; e os condomínios Atena, Beija Flor III, Buritis, Paiva, Ebenezer, Guaíra, Gávea, Renascer, Bolina, Porto Seguro, Green Ville, Aliança, Belas Artes, Flores, Pôr do Sol III, Império Nobre, Golden, Portinari, Village, Terra Santa, Bosque dos Ipês, Heros, Atlântida, Mar Del Prates, Alamedas dos Ipês, Filadélfia, Damasco, Flores do Cerrado, Burle Marx, Royal Residence, Lua Branca, Vitória Régia, Mansões Paraíso, Savana, Polar, Colina, Requinte, Santa Luzia, o Colibri, Luar do Norte, Ibiza, Residencial das Oliveiras, Dulevard, Terra Santa, Aroeiras e Venturis Ventis.

A Quadra 402, conjuntos D e F, em Samambaia, sofrerá interrupção do serviço das 14h às 17h pelos mesmos motivos.

Taguatinga terá suspensão temporária do fornecimento somente na parte da manhã: das 9h às 12h. As QNJ 31, 33, 35, 37, 39, 41 e 43 serão as áreas afetadas neste horário.

Caso haja interrupção em outras localidades, a população pode entrar em contato com a concessionária de energia através do telefone 116 e registrar ocorrência. Os clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília