Serviços na rede elétrica afetam áreas do Park Way e de Planaltina

Trabalhos de manutenção e podas de árvores nesta quinta-feira (13) vão afetar o fornecimento de energia nestas duas regiões; confira as localidades

A partir das 9h desta quinta-feira (13), endereços do Park Way vão passar por podas de árvores. Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia durante a execução dos serviços.

Até as 13h, passam pelo desligamento o conjunto 3 da quadra 8 do Setor de Mansões. A partir deste horário até as 17h, a interrupção afetará a Granja do Ipê, chácara 18, casas 19, 22, 25, 26,73, lotes 1, 18, 30-A, 30-B, 32 e Viveiro e a casa 21 da Granja do Ipê.

Também das 13h às 17h, o desligamento ocorrerá no Núcleo Rural Rajadinha, chácara 47, de Planaltina, para manutenção de rede.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília