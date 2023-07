Reajuste salarial das forças de segurança do DF é aprovado

O acordo concede um aumento salarial médio de 9% em julho deste ano e de mais 9% a partir de janeiro de 2024

Na tarde desta quarta-feira (12), o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que modifica o orçamento para concessão do reajuste salarial médio de 18% em duas parcelas para as forças de segurança do DF, que abrangem a Polícia Militar (PMDF), a Polícia Civil (PCDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

A recomposição deende agora de uma medida provisória do presidente Lula (PT), e como foi ele que assinou o Projeto de Lei do Congresso Nacional aprovado hoje, a previsão é que o reajuste seja concedido em breve.

O acordo concede um aumento salarial médio de 9% em julho deste ano e de mais 9% a partir de janeiro de 2024. Como é a União que paga as despesas das forças de segurança do DF, o reajuste salarial dessas corporações pecisa passar por aprovação do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional.