Serviços médicos e jurídicos para quem mais precisa

Público vulnerável do setor comercial sul receberá projeto que envolve diversas secretarias e forças de segurança

“Estaremos com toda a estrutura de serviços da segurança pública disponível para atender a quem mais precisa”, destaca o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. A partir desta quarta-feira (13) até sexta-feira (15), uma operação conjunta, coordenada pela Casa Civil e pelas secretarias de Governo e de Segurança Pública, intensificará o atendimento a pessoas em situação de rua, prioritariamente, no Setor Comercial Sul.

O objetivo, com essa iniciativa, é orientar e prestar serviços voltados à população vulnerável que circula na região, a fim de promover dignidade e cidadania, disponibilizando serviços necessários para melhorar a qualidade de vida, além de garantir a ordem pública e a prevenção à criminalidade. Para isso, as ações serão realizadas de forma integrada entre as forças de segurança, polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Departamento de Trânsito (Detran), e demais órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). reforçaremos o policiamento comunitário, com policiais voltados para ouvir e cuidar das principais demandas das pessoas que convivem e transitam por essa região de extrema relevância histórica e cultural para a capital do país”, afirma Júlio.

Desta forma, serão oferecidos serviços como emissão gratuita de RG, orientações quanto à expectativa de trabalho, exames de DNA, regularização de cadastro para acesso aos programas assistenciais do governo. O projeto, por sua vez, envolve as secretarias da Mulher (SMDF), de Saúde (SES), de Desenvolvimento Social (Sedes), do Trabalho (Setrab), de Justiça e Cidadania (Sejus) e o DF Legal, o BRB, a Defesa Civil (DCDF), a Defensoria Pública (DPDF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Administração Regional do Plano Piloto.

Serviços

As tendas com os serviços funcionarão das 9h às 14h, na estrutura montada ao lado do BRB, na Quadra 5 do Setor Comercial Sul. A estrutura provisória é para atender, preferencialmente, a população vulnerável do local. “Essa união de esforços mostra como a unidade do GDF é importante para o atendimento ainda mais efetivo desse público em situação de vulnerabilidade”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

De modo a apoiar a ação, servidores da Sedes realizarão serviço de abordagem social para acolher a demanda, informando sobre os serviços ofertados. O Comando Móvel (CMóvel) da PMDF também estará no local, como base de apoio para as equipes que estarão atuando.

Além disso, o serviço itinerante Identidade Solidária, da PCDF, fará 40 atendimentos por dia relacionados a emissão de documentos. A Unidade Móvel da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) também estará disponível para registros de ocorrências relacionadas a crimes contra mulheres e para esclarecimentos acerca da Lei Maria da Penha. O público ainda terá a oportunidade de assistir palestras com orientação de primeiros socorros, manobras de desengasgo e operação contra a dengue do CBMDF.

E não para por aí. O projeto também contará com a participação da Defensoria Pública do DF para atendimento psicossocial e jurídico em geral, consulta processual, regulamentação de documentos (emissão gratuita de 2ª via de RG e 2ª via de certidão de nascimento) na sexta-feira (13). Já a Sedes, por meio das equipes especializadas, se responsabilizará pelas abordagens sociais e demais serviços referentes à política socioassistencial, visando a inclusão em programas daqueles que tiverem perfil e se encaixarem nos pré-requisitos estabelecidos.

Aquelas vítimas de violência serão orientadas pela Sejus sobre como buscar os mecanismos de ajuda disponíveis. Outras ações importantes serão disponibilizadas pela Setrab, como a intermediação de mão de obra pelas agências do trabalhador. Os assistidos serão orientados quanto à carteira de trabalho e ao seguro desemprego. A pasta também fará o cadastramento de lavadores de veículos e orientará para matrículas em cursos do governo.

Por fim, com o intuito de reestruturar o espaço físico, a Novacap e o SLU retiraram oito caminhões de entulho somente nesta terça-feira (12), além de promoverem ações de lavagem, capina, varrição, pinturas de meio-fio, podas de árvore, entre outras benfeitorias.