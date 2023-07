Pesquisa traça perfil de quem atravessa o Eixão pela passarela subterrânea

Estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal será lançado na quarta-feira

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) vai lançar, nesta quarta-feira, 19, pesquisa que mostra o perfil dos usuários das passagens subterrâneas do Eixão. O estudo buscou analisar os fluxos de uso das passagens, horários de maior movimento e a avaliação dos usuários. A apresentação será às 10h, no auditório do edifício-sede do IPEDF (2º andar).

Serviço

Travessias do Eixão: Perfil dos usuários das passagens subterrâneas do DF

Data: quarta-feira (19)

Horário: 10h

Endereço: Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco H.

Com informações da Agência Brasília