Serviços de convivência para crianças e adolescentes ganham 200 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) firmou, neste mês, dois termos de colaboração para ampliar as vagas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Nesses contratos, serão investidos mais de R$ 3 milhões para que duas organizações da sociedade civil (OSCs) o serviço de mais 200 vagas.

As associações, segundo o documento publicado na edição de segunda-feira (11) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), são Associação Cultural Namastê e o Instituto Mãos Solidárias.

O investimento será voltado para o SCFV de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos. O termo de colaboração tem validade de 48 meses, período mínimo em que as duas instituições vão realizar as atividades.

Dessas vagas, 100 são para a região administrativa do Itapoã, onde o serviço funciona desde julho de 2023, por meio da parceria com o Instituto Mãos Solidárias. As outras 100 são para o Núcleo Bandeirante, onde as atividades serão executadas de maneira inédita pela Associação Cultural Namastê. “É um ganho que obtivemos nesse edital, porque também não havia entidade parceira nessa região”, afirma a diretora do SCFV da Sedes, Priscila Eller. “Em janeiro deve começar a oferta desses atendimentos adicionais.”

A secretária-adjunta de Desenvolvimento Social, Renata Marinho, reforça que o aumento nas vagas vai oferecer mais oportunidades para que os jovens desenvolvam habilidades sociais, emocionais e cognitivas fundamentais: “A convivência saudável, aliada a atividades enriquecedoras, contribui não apenas para o desenvolvimento individual, mas também para a formação de cidadãos conscientes e engajados em construir um futuro coletivo mais promissor”.

Atualmente, o DF tem 16 centros de convivência responsáveis pela execução direta do serviço pelo Estado. Já a rede complementar — composta por organizações da sociedade civil — é composta por 25 termos de colaboração vigentes.

