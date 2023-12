Homem é preso após agredir idosa de 84 anos no Gama

A idosa foi prontamente atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe de radiopatrulhamento do 9º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma prisão em flagrante que abalou a comunidade do Gama. Um indivíduo foi detido no Setor Leste do Gama após empurrar o portão de uma residência contra uma senhora de 84 anos, que possui mobilidade reduzida, causando ferimentos nos dois braços da vítima.

O ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando o agressor, sem motivo aparente, investiu contra a idosa. O impacto do portão resultou em lesões nos membros superiores da vítima, que recebeu os primeiros socorros no local e foi posteriormente encaminhada para avaliação médica mais detalhada.

Diante da gravidade do incidente, a equipe de radiopatrulhamento agiu de forma imediata, dando voz de prisão ao agressor. O detido foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.