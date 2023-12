PMDF prende dupla suspeita de aplicar golpe em uma mulher na farmácia em Santa Maria

O caso aconteceu por volta das 09:30 desta terça-feira

Ação do 26º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal resultou na prisão em flagrante de um criminoso conhecido como “Vovô do Crime” e seu comparsa. O episódio aconteceu por volta das 09:30 desta terça-feira, quando a dupla aplicou o “golpe da troca de cartão” em uma senhora em uma farmácia em Santa Maria.

O autor, um homem de 56 anos, já era conhecido da polícia por praticar estelionato. A tática empregada pela dupla consistia em oferecer ajuda a pessoas com dificuldades no caixa eletrônico, solicitando a senha e, em segundos, passando o cartão da vítima para o comparsa que aguardava atrás, entregando um cartão falso à vítima.

A ação dos criminosos foi interrompida quando uma viatura do 26ºBPM, em deslocamento para o serviço de PIN, deparou-se com uma senhora de 45 anos que alegava ter sido furtada pelos autores e que eles estavam tentando fugir do local em um veículo Ford Ka.

Diante da situação, os policiais deram ordem de parada ao veículo, cujo motorista negou qualquer envolvimento no ocorrido, alegando que a mulher estava delirando. No entanto, a equipe persistiu na abordagem, que ocorreu na Qr 316 de Santa Maria.

A vítima relatou que teve seu cartão furtado pelos indivíduos enquanto tentava realizar um saque no caixa 24 horas da farmácia. Um dos criminosos trocou o cartão original por outro e o entregou ao comparsa, que fugiu correndo do local. As ações dos criminosos foram confirmadas pelas imagens das câmeras de segurança.

O “Vovô do Crime”, já detido anteriormente por estelionato, e seu comparsa foram encaminhados à Delegacia da área para o devido registro e adoção das medidas legais cabíveis.