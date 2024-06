Serviço de diagnóstico de imagens atenderá forças de segurança do DF

A realização de cerca de 45 mil exames de imagens, tais como eletrocardiogramas, dopplers de vasos cervicais, mamografias e ultrassonografias de estruturas superficiais foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) através de uma licitação. A medida atende às necessidades do Corpo de Bombeiros (CBMDF), Polícia Civil (PCDF), Polícia Militar (PMDF). O resultado da licitação por registro de preços, realizada com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), foi divulgada nesta segunda-feira (26). O valor total foi de R$ 6.580.548.

A ação faz parte do Servidor Mais Seguro, do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, lançado no final do ano passado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) para prevenção e proteção da saúde dos agentes de segurança pública do DF. O eixo Servidor Mais Seguro – Segurança Integral foi criado para promover a qualidade de vida no trabalho e fomentar o bem-estar físico e mental dos servidores, com impactos no serviço prestado à sociedade.

Nesta quarta-feira pela manhã, a SSP-DF iniciou, ainda, a oferta de exames laboratoriais de rotina gratuitos aos servidores da pasta. As coletas foram realizadas no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Porém, a iniciativa seguirá atuando durante este ano nos centros clínicos e policlínicas das forças de segurança pública do DF, entre outros pontos fixos nas regiões do Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Asa Sul. São oferecidos exames de sangue como hemograma, glicemia de jejum, hemoglobina glicada e uréia, entre outros. Para tanto, foi destinado R$ 1.162.469,28 do FNSP.

“A saúde mental dos nossos servidores é crucial para garantir o desempenho eficaz dos serviços públicos. É por isso que criamos o Eixo Servidor no nosso programa, o DF Mais Seguro. Temos buscado diferentes ações para promover o bem-estar físico e mental dos servidores da segurança pública. São profissionais que desempenham atividades intensas e de dedicação exclusiva e que precisam de um cuidado especial”, afirma o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

*Com informações da Agência Brasília