Senac-DF renova equipamentos dos cursos de beleza e beneficia mais de 400 alunos

De janeiro a julho deste ano, o Senac-DF já atendeu mais de 400 alunos em diversos cursos do segmento de beleza

O Senac-DF renovará os utensílios e equipamentos utilizados por alunos e instrutores nos cursos de beleza.

A instituição adquiriu, mediante licitação, 898 novos materiais que servem de suporte e aprendizado em sala de aula, como secador de cabelo, chapinha, baby liss e máquina de corte.

O presidente do conselho regional do Senac e do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destaca que a aquisição desses utensílios vai modernizar e beneficiar o aprendizado e a qualidade dos cursos. “Nossa gestão quer atender, cada vez melhor, todos os estudantes do Senac. Além disso, esses novos materiais ajudarão também os professores. Eles poderão preparar os alunos com base nas práticas reais do mercado, com materiais novos”, afirma.

De janeiro a julho deste ano, o Senac-DF já atendeu mais de 400 alunos em diversos cursos do segmento de beleza, como: cabeleireiro, barbeiro, design de barba, penteados avançados e design de mechas, entre outros.

O diretor regional interino do Senac-DF, Vitor Corrêa, explica a importância desse momento. “Hoje somos referência na formação desses profissionais do segmento de beleza em Brasília. Nosso desafio é qualificar mão de obra especializada e atender o mercado com profissionais capacitados. Ter esses equipamentos e utensílios de última geração garantirá a continuidade do nosso trabalho de excelência”, diz.

Os utensílios atenderão as unidades que ofertam os cursos de beleza no Setor Comercial Sul, em Taguatinga, Gama e Sobradinho.