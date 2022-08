Ibaneis reforça alianças e faz mais promessas

Em domingo de campanha, o governador encontrou candidatos ao legislativo e anunciou metas para a capital federal

Elisa Costa

Com o início do período oficial de campanha eleitoral, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), tem mantido contato com suas alianças políticas e trabalha na divulgação de suas próximas ações em prol da capital federal. Nesse domingo (21), o candidato à reeleição compareceu ao lançamento da campanha de José Gomes (PP), que disputará as eleições como deputado federal.

“O José votou em todos os projetos que encaminhamos à CLDF e em todos os programas sociais do DF. Sempre trabalhou pela nossa cidade e merece essa vaga”, comentou o governador. Em resposta, o candidato disse: “Lutei ao lado de Ibaneis, em especial, nos tempos de pandemia. Vivemos dois anos e meio fechados em casa, onde muitos não puderam trabalhar, mas o DF continuou crescendo”.

Vale lembrar que, o Distrito Federal foi a primeira unidade federativa a vivenciar o lockdown, quando tudo fechou logo no início da pandemia. Em contrapartida, o GDF recebeu críticas quando liberou o comércio e desobrigou o uso de máscaras, já que o índice de ocupação de UTIs ainda era alto e a taxa de transmissão indicava que a população estava muito suscetível às infecções.

Durante a cerimônia de João Gomes, a candidata a vice-governadora, Celina Leão (PP) complementou dizendo que a procura pelos programas sociais tem sido tão grande agora porque as pessoas não buscavam por eles em governos anteriores. “O governo Ibaneis diminuiu o preço do restaurante comunitário e tem 1,6 mil obras em andamento. Em time que tem trabalho, não se mexe”, pontuou.

Ibaneis Rocha foi homenageado ainda no mesmo dia pelo ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e amigos. O encontro aconteceu no Clube da Portuguesa, em Taguatinga, onde o emedebista discursou: “Essa força de trabalho da advocacia nos deu ânimo para trabalhar pelo DF, que estava parado há oito anos. […] A turma não sabia da força da advocacia, mas descobriu quando as urnas foram abertas”.

Promessas

Na oportunidade, o governador Ibaneis disse que quer abrir mais cinco novas unidades da Casa da Mulher Brasileira se for reeleito, com o principal objetivo de promover mais segurança às mulheres e fomentar as políticas de proteção. “Nós avançamos muito na pauta da mulher. Abrimos a Delegacia de Atendimento À Mulher em Ceilândia e lançamos programas de acolhimento”, explicou o líder do Buriti.

Ao longo das últimas semanas, o mandatário ainda citou outros projetos. Entre eles, estão melhorias para a mobilidade