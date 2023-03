Semana começa com 161 vagas disponíveis nas agências do trabalhador

Nesta segunda-feira (20), oportunidades em diversas áreas, como vendedor pracista e mecânico de equipamentos industriais

Segunda-feira é dia de arregaçar as mangas e buscar uma oportunidade de emprego. Nesta segunda (20), as agências do trabalhador oferecem 161 vagas em diversas áreas. Os maiores salários do dia são para vendedor pracista (R$ 3 mil mais benefícios) e para mecânico de equipamentos industriais (R$ 2,5 mil mais benefícios). Caso tenha interesse, procure uma das 14 agências e se candidate a uma vaga.

Em relação ao vendedor pracista, são quatro vagas para trabalhar em Santa Maria. Não necessita ter experiência na área, mas exige-se ensino médio completo. Já para a oportunidade para mecânico de equipamentos industriais, é apenas uma vaga, em Ceilândia. Também não é necessário ter experiência e exige-se ensino médio completo.

Se essas cinco oportunidades não se encaixam no seu perfil, outras 156 vagas podem ser mais atrativas. Assim, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que não haja interesse por nenhuma vaga do dia, os interessados podem se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília