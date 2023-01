Corpo é encontrado carbonizado em barraco na EPIA

Durante o procedimento de averiguação, um corpo carbonizado foi encontrado entre os entulhos. O cadáver aparenta ser um adulto

Uma pessoa não identificada foi encontrada carbonizada em um incêndio em um barraco de madeira na EPIA, sentido Núcleo Bandeirante, na manhã deste domingo (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe foi acionada para apagar as chamas, mas, quando chegaram no local, o fogo já havia sido extinguido.

Ainda de acordo com a corporação, não havia outros moradores no local. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para cuidar do local e a Polícia Civil do DF (PCDF) para investigar o caso.

