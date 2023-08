Agências do trabalhador oferecem 495 vagas de emprego nesta terça (28)

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 495 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (28). Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 unidades. O cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Em Águas Claras, há quatro vagas para operador de caixa (R$ 1.413), uma para saladeiro (R$ 1.800) e uma para empregado doméstico nos serviços gerais (R$ 1.700) – sendo que todas exigem experiência. O último posto de serviço também está aberto em Taguatinga, Samambaia e Vicente Pires. São três vagas, uma em cada cidade, com salários de R$ 1.600 a R$ 1.700. No Gama, estão abertas duas oportunidades para vistoriadores veiculares e uma para despachante emplacador, com rendimentos de R$ 1.320 e sem exigência de atuação prévia na área.

Na Asa Norte, a demanda é por cumins: são 20 vagas, com remunerações de R$ 1.320 a R$ 1.544,40. No mesmo bairro, contrata-se também oito estoquistas (R$ 1.600), cinco garçons (R$ 1.320), cinco técnicos em manutenção de máquinas (R$ 1.320), dois monitores infantis (R$ 1.544,40) e um atendente de bar (R$ 1.426). Já na Asa Sul, há duas vagas para ajudante de açougueiro (R$ 1.442,53), duas para ajudante de cozinha (R$ 1.406), duas para atendente balconista (R$ 1.406), duas para gerente comercial (R$ 2.000), duas para saladeiro (R$ 1.406), uma para bombeiro hidráulico (R$ 2.200) e uma para cuidador de pessoas idosas e dependentes (R$ 1.320).

Todas as vagas abertas oferecem benefícios, além dos salários. Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília