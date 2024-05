Selo QualiVida abre inscrições para edição de 2024

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do DF (DODF), a Portaria nº 373, que aprova o regulamento para a concessão do selo QualiVida, e o Edital nº 01/2024, que lança as inscrições para a edição de 2024.

Instituído em 2021, o selo QualiVida certifica que órgãos e entidades da administração pública desenvolveram boas práticas de governança voltadas para a qualidade de vida no trabalho e a valorização do servidor.

Conforme o edital, a premiação será concedida aos órgãos ou entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que apresentarem iniciativas implementadas no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Tais iniciativas devem estar alinhadas aos cinco eixos temáticos dispostos no art. 6 do decreto: Saúde e bem-estar, Profissional, Estrutura, Estima e Pessoal.

A avaliação técnica das iniciativas ficará a cargo do Comitê Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho (CDQVT), responsável por selecionar os órgãos e entidades que serão certificados com o selo.

Valorização

“Os órgãos que se inscreveram para concorrer ao Prêmio Selo QualiVida demonstraram seu compromisso em valorizar o ser humano dentro das organizações, colocando em prática iniciativas que estimulam a saúde física e mental, a promoção de hábitos saudáveis, o desenvolvimento profissional e a construção de relações interpessoais positivas”, resume o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior.

A subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro, também ressalta a importância dessa premiação: “O selo QualiVida é relevante para os órgãos públicos, pois estimula a adoção de práticas e políticas que visam melhorar a qualidade de vida dos servidores e promover a responsabilidade social. Isso resulta em benefícios tanto para os servidores quanto para a organização como um todo, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável’’.

Serão premiados nas categorias ouro, prata e bronze os órgãos que obtiveram maior pontuação em cada segmento, conforme os critérios do regulamento e pontuação final. Os resultados preliminar e final serão divulgados no DODF e no site da Secretaria de Economia do DF (Seec).

A cerimônia da premiação será realizada durante o II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho, em 25 de junho, das 8h às 12h, no auditório do Complexo da Polícia Civil do DF.

O órgão interessado em concorrer deve fazer sua inscrição até 2 de junho, neste endereço eletrônico.

Confira abaixo a programação de todas as etapas.

→ Inscrição: desta quinta (23) até 2/6

→ Análise de admissibilidade: 3 e 4/6

→ Avaliação técnica: 7, 10 e 11/6

→ Divulgação do resultado preliminar: 14/6

→ Apresentação de recurso: 17 e 28/6

→ Avaliação de recurso: 19/6

→ Publicação do resultado final: 21/6

→ Premiação: 25/6.

As informações são da Agência Brasília