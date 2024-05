Caesb revitalizará adutora de água da EPTG

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) anunciou, nessa semana, que irá investir R$ 14 milhões para a revitalização da adutora reversível de água instalada na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

A obra vai melhorar a segurança do sistema de distribuição que abastece 15 setores habitacionais da região, como Guará, Núcleo Bandeirante e Estrutural. O edital de licitação já foi publicado – a abertura das propostas está marcada para 13 de junho. Após a proclamação do resultado e da assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora terá oito meses para concluir a obra.

A adutora de água tratada de Taguatinga tem papel estratégico na integração entre os mananciais da Caesb, sendo importante caminho de conexão entre os sistemas de produção dos rios Descoberto e Corumbá e o centro de Brasília. Com cerca de 18 quilômetros de extensão, a adutora começa no viaduto de Taguatinga Centro e segue até o reservatório do Cruzeiro, no Eixo Monumental.

A plena operação da adutora garantirá que a população da região continue sendo abastecida caso algum dos mananciais que integram o sistema interrompa o fornecimento. Assim, o abastecimento estará assegurado para os moradores das seguintes localidades: Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way (quadras 1 a 5) Guará, Guará II, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Estrutural, Cidade do Automóvel, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e colônias agrícolas Águas Claras e Bernardo Sayão.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, explicou que, com a modernização da adutora da EPTG, a companhia terá flexibilidade para movimentar mil litros de água por segundo, deslocando esse volume de acordo com a demanda e com a necessidade de abastecimento. “Com essa obra, estaremos garantindo a segurança hídrica dessas cidades”, afirmou.

As informações são da Agência Brasília