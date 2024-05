PCDF prende suspeitos de realizar emboscada e matar jovem de 19 anos em Samambaia

Agentes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) estão nas ruas desde as primeiras horas desta sexta-feira (24) para cumprir três mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão contra um homem de 29 anos, uma mulher de 33 e um amigo do casal, de 36. O trio é suspeito de planejar uma emboscada para matar uma vítima em Samambaia.

Por volta das 6h30, dois dos suspeitos já haviam sido detidos pelos investigadores. O terceiro suspeito, que já estava preso, teve um novo mandado de prisão cumprido.

As investigações mostraram que a vítima conhecia os assassinos e foi atraída para a casa do casal, onde foi morta com três tiros na cabeça. Os criminosos levaram o corpo a um local isolado, a 6 km da residência, e incendiaram o corpo para dificultar sua identificação e ocultar provas.

As investigações indicam que a vítima tinha conflitos com os autores devido a um possível “desacordo comercial” relacionado ao tráfico de drogas na área. Além disso, o jovem também teria demonstrado interesse pela irmã mais nova do homem de 29 anos, o que teria desagradado o suspeito.

Foi descoberto que o casal se mudou da casa dois dias após o crime e, juntamente com o terceiro suspeito, tentou esconder provas.

Os acusados responderão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com penas que podem variar entre 13 e 33 anos de prisão.