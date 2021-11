Caminhoneiro é flagrado transportando carga irregular de árvores

O dono do caminhão foi levado à delegacia

A Polícia Militar (PMDF) flagrou, na terça-feira (2), um caminhão transportando uma carga irregular de árvores. O flagra ocorreu na quadra 26 do Park Way.

Policiais receberam denúncia de que estava havendo um corte irregular das árvores da região e foram ao local. Lá, os militares constataram que várias delas foram cortadas com uma motosserra, provavelmente no dia anterior.

O proprietário do caminhão foi preso e levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) junto com testemunhas do caso. O suspeito pode responder por crime ambiental.