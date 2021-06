SEJUS abre inscrições para remanejamento de servidores da Carreira Socioeducativa

Prazo para realizar as inscrições on-line vai do dia 9 a 14 de julho

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) anunciou o Concurso de Remanejamento Interno para servidores da Carreira Socioeducativa do ano de 2021. O prazo para realizar as inscrições on-line vai do dia 9 a 14 de julho.

As regras para realizar a inscrição foram publicadas no edital. Mais informações podem ser obtidas com a Comissão, pelo endereço de contato: remane[email protected]

O formulário de impugnação do edital pode ser acessado, durante o período de 23 a 30 de Junho de 2021, no link: https://remanejamento.sejus.df.gov.br/https://remanejamento.sejus.df.gov.br/

Publicações:

– PORTARIA Nº 405, DE 11 DE JUNHO DE 2021 (DODF Nº 112, de 17 de junho de 2021, página 14)

– EDITAL nº 07/2021 – (DODF Nº 112, de 17 de junho de 2021, página 45)