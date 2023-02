Seis pessoas ficam feridas após colisão na BR-070

Um Fiat Doblô, Hyundai HB20 e um Renaut Logan estavam envolvidos na colisão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 20h38 dessa terça-feira (21), na BR 070, próximo ao Setor H Norte, em Taguatinga.

Um Fiat Doblô, Hyundai HB20 e um Renaut Logan estavam envolvidos na colisão.

No Fiat Doblô, de cor vermelha, conduzido por um homem de 40 anos, estavam no veículo, a senhora uma mulher de 37 anos e uma criança de sete anos. Todos foram atendidos e transportados ao Hospital Regional de Ceilândia conscientes e orientados, queixando–se de dores na região cervical.

Em um Hyundai HB20, de cor prata, conduzido por um motorista de 35 anos, que não se feriu, havia mais duas pessoas no veículo, porém, só uma criança de sete anos precisou ser transportado ao Hospital Regional de Taguatinga, estava consciente e orientado, se queixando de dores no ombro esquerdo e cefaléia (dor de cabeça).

No Renaut Logan, de cor prata, estava sendo conduzido por um homem de 44 anos, ele foi atendido e transportado para o Hospital Regional de Taguatinga consciente e orientado, com suspeita de fratura no braço direito e corte no supercílio direito. No veículo também estava uma mulher de 30 anos, que apresentava fratura no joelho direito, suspeita de fratura no ombro direito e trauma de face, sendo transportada para o Hospital Regional de Taguatinga consciente e orientada.