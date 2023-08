Seis linhas de ônibus terão alterações a partir de segunda-feira (21)

A linha 116.2, por exemplo, que faz o trajeto entre a Rodoviária, o Eixo Monumental e o Setor Noroeste, começará a operar também aos domingos

Os usuários do transporte público coletivo do DF devem ficar atentos com as alterações em seis linhas de ônibus da região central de Brasília, a partir desta segunda-feira (21). O objetivo das intervenções nas linhas 116.2, 0.007, 0.152, 152.2, 152.1 e 152.5 é otimizar o serviço com melhor aproveitamento dos veículos e aumento da oferta nos horários mais demandados pelos passageiros.

De acordo com o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, a equipe técnica da secretaria realizou monitoramentos nas viagens de algumas linhas que circulam entre a Rodoviária do Plano Piloto, o Sudoeste, a Octogonal, o Cruzeiro, o Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e o Noroeste. “Queremos, entre outras melhorias, eliminar a sobreposição de linhas, o que libera veículos e possibilita a ampliação da oferta de viagens aos usuários de transporte público”, afirma.

Mais viagens

A linha 116.2, que faz o trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto, o Eixo Monumental e o Setor Noroeste, começará a operar também aos domingos, com 7 viagens diárias. Além disso, receberá mais 19 viagens por dia de segunda a sexta-feira, passando de 84 para 103 a quantidade de saídas.

Já a ligação entre a W3 Sul e Norte e a Esplanada dos Ministérios, feita pela linha circular 0.007, contará com mais viagens e terá alteração de rota. Os veículos deixarão de circular pela W3 Norte, devido à baixa demanda e à sobreposição de linhas no corredor, e farão o percurso apenas pela W3 Sul e Esplanada. A 0.007 terá uma ampliação de nove viagens ao dia, de segunda a sexta-feira.

Alteração de rota

Outras mudanças se darão nas linhas 0.152 (Rodoviária do Plano Piloto /Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/SIG/Esplanada) e 152.2 (Rodoviária do Plano Piloto/SIG/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/Esplanada). Ambas terão alteração de itinerário, começando a operar em sistema binário. A 0.152 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG; já a 152.2 fará o sentido contrário, passando primeiro no SIG e voltando pela Avenida Central do Sudoeste.

Por fim, as linhas 152.1 (Rodoviária do Plano Piloto/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/SIG) e 152.5 (Rodoviária do Plano Piloto/SIG/ Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro) seguirão também a lógica operacional binária. A 152.1 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG e a 152.5 fará o sentido contrário, passando primeiro no SIG e voltando pela Avenida Central do Sudoeste.

As mudanças nesses conjuntos de linhas irão proporcionar uma cobertura mais ampla em áreas do SIG e do Sudoeste antes não alcançadas, reduzindo as caminhadas dos passageiros para ter acesso ao transporte coletivo. Informações complementares, como mapa das rotas e horários das viagens.

Serviço

– 116.2: Rodoviária do Plano Piloto/Eixo Monumental/Setor Noroeste

Aumento de 19 viagens diárias de segunda a sexta

Criação de 7 viagens diárias aos domingos

– 0.007: Circular W3 Sul/Esplanada

Aumento de 9 viagens diárias de segunda a sexta

Alteração de rota, não passando mais pela W3 Norte

– 0.152: Rodoviária do Plano Piloto/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/SIG/Esplanada e

– 152.2: Rodoviária do Plano Piloto/SIG/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/Esplanada

Alteração de rotas. A 0.152 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG. A linha 152.2 fará o sentido contrário, com ida pelo SIG e volta pela Avenida Central do Sudoeste

– 152.1: Rodoviária do Plano Piloto/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro/SIG e

– 152.5: Rodoviária do Plano Piloto/SIG/Sudoeste/Octogonal/Cruzeiro

Alteração de rotas. A 152.1 passará primeiro na Avenida Central do Sudoeste e voltará pelo SIG. A 152.5 fará o sentido contrário, com ida pelo SIG e volta pela Avenida Central do Sudoeste

