Segurança reforçada para um fim de ano tranquilo

Com o objetivo de aumentar a segurança do Distrito Federal durante as festas de fim de ano, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento em todas as regiões administrativas (RAs). Batizada de Natalina, o monitoramento durante a operação será feito por agentes a pé e também em viaturas.

A finalidade é inibir ações de criminosos em áreas de grande circulação e onde a busca pelas compras de fim de ano é corriqueira. A área central de Brasília ganhou um contingente extra de 150 policiais que percorrerão, em duplas, o Setor Comercial Sul (SCS), a Rodoviária e os principais shoppings da cidade.

No SCS, onde cerca de 100 mil pessoas passam diariamente, o policiamento ganhou 50 policiais a mais. “Essa dupla ‘Cosme e Damião’ passando por aqui traz uma sensação de segurança. De vez em quando, a gente vê furto de celular, ladrão pegando frutas aqui dos vendedores”, conta o gerente de uma loja de roupas, Gustavo Orio, 18 anos. “O policiamento reforçado ajuda a impedir essas ocorrências”.

Dono de uma tabacaria, Carlos Henrique Rodrigues, 36 anos, ressalta que é preciso tranquilidade para o consumidor poder comprar. “O Setor Comercial Sul é um lugar muito frequentado por turistas, já que fica ao lado do Setor Hoteleiro Sul, e o cliente não quer correr riscos”, aponta o rapaz, que há dois anos tem a loja na quadra 5.

Crimes como furtos e roubos são os mais comuns no comércio de uma forma geral, segundo relata o coronel Jorge Eduardo Naime, que coordena as ações. “Os criminosos são oportunistas. Com o aumento do uso do comércio, há mais possibilidade de ocorrerem delitos, então intensificamos [as ações] no período de fim de ano”, revela. “Cidades como Ceilândia, Taguatinga e Gama também também estão no nosso radar”.

Segundo ele, outras guarnições da PM, como o Batalhão de Choque, a Patamo e a cavalaria, também estão passando pelas áreas mapeadas. A operação Natalina prossegue até o início de janeiro de 2022.

