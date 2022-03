Segundo lote do recurso para o material escolar será pago em 14/3

Os cartões dos novos beneficiários, contemplados no 2º lote, estarão disponíveis no BRB. Para saber a agência e a data em que o cartão estará disponível

O pagamento do segundo lote do Cartão Material Escolar será concluído na próxima segunda-feira (14), contemplando 17.343 estudantes. Serão beneficiadas mais de 13 mil famílias do Auxílio Brasil. O investimento neste pagamento é de R$ 5.398.800,00.

Os cartões dos novos beneficiários, contemplados no 2º lote, estarão disponíveis no BRB. Para saber a agência e a data em que o cartão estará disponível para ser retirado, basta fazer a consulta no site do GDF Social, informando o número do CPF e a data de nascimento do responsável familiar.

No ato da retirada, o responsável familiar deve apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O atendimento será em horário especial, das 11h às 16h, no dia indicado no site do GDF Social.

Atenção

Será necessário buscar o cartão na data indicada pelo BRB. Caso a pessoa não possa, terá de aguardar nova orientação por parte da instituição bancária.

O benefício é de R$ 320, para quem está na educação infantil ou no ensino fundamental, e de R$ 240 para quem cursa o ensino médio. O material pode ser comprado nas papelarias cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A quantidade de artigos que podem ser comprados é diversificada. As listas de materiais incluem desde o básico, como caderno, cartolina, lápis e papel A4, até itens como calculadora de bolso, pen drive, agenda e mochila, conforme a etapa educacional.

Histórico

O primeiro lote foi pago no dia 11 de março para 61.899 estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, beneficiando 39.890 famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. O investimento foi de R$ 19,1 milhões.

Haverá um terceiro lote, com previsão de pagamento na primeira quinzena de abril.

A estimativa para 2022 é beneficiar 100 mil estudantes, cujas famílias são beneficiadas pelo Auxílio Brasil, com aporte de recursos estimados em R$ 30 milhões.

*Com informações da Agência Brasília