Sedes faz mutirão de certidão de nascimento

Os cartórios de registro civil do Distrito Federal e os centros Pop do Plano Piloto e de Taguatinga vão emitir gratuitamente certidões de nascimento, de segunda (8) a sexta-feira (12), das 8h às 17h. Chamado de Registre-se, o mutirão é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade e faz parte da Semana Nacional do Registro Civil. A cerimônia de abertura oficial do evento ocorre nesta segunda-feira (8), a partir das 10h30, no Centro Pop Brasília.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A meta é facilitar o atendimento em todas as regiões administrativas do DF.

“Muitas pessoas, principalmente aquelas em situação de rua, não têm mais o documento e, por esse motivo, esbarram em muitas dificuldades, por exemplo, de procurar um emprego, de conseguir outras certidões e de serem atendidas em órgãos públicos ou privados”, resume a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O objetivo é promover um esforço concentrado para erradicar o sub-registro civil de nascimento no país. Também faz parte da ação ampliar o acesso à documentação civil básica, com enfoque especial na identificação civil da parcela da população socialmente vulnerável.

O Centro Pop do Plano Piloto fica na SGAS 903, na Asa Sul, enquanto a unidade de Taguatinga é situada na QNF 24, A/E 2. Além desses dois locais, os atendimentos do Registre-se estarão disponíveis nos 14 cartórios de ofício de registro civil das pessoas naturais do Distrito Federal.

