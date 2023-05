Quarta parcela do IPVA 2023 vence na próxima semana

Mantenha as parcelas em dia e saiba que é possível efetuar débito agendado e pagar pelo internet banking

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence na próxima semana e o cronograma de vencimento, que ocorre de acordo com o número final da placa do veículo, vai de segunda-feira (8) até sexta-feira (12).

Esteja atento para não atrasar o pagamento do imposto que gera multa e juros. Por isso, mantenha as parcelas em dia e saiba que é possível efetuar débito agendado e pagar pelo internet banking, aplicativos bancários, casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

Para a emissão do documento de arrecadação (DAR IPVA), o proprietário de veículos com parcela em atraso, ou não, deve acessar o portal de serviços da Receita do DF ou utilizar o aplicativo Economia DF. É necessário ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) para a emissão do boleto ou do código de barras para pagamento em aplicativo bancário.

Veículos automotores com o imposto em atraso não podem circular por autoestradas ou vias públicas, sob pena de serem apreendidos. Outra consequência do não pagamento da quarta parcela do IPVA é a inclusão do nome do proprietário do veículo no cadastro de devedores do DF, o que pode dificultar o acesso ao crédito e a realização de transações financeiras.

Contribuintes que não dispõem de acesso aos meios eletrônicos para emissão do boleto poderão agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de um número fixo. Veja abaixo mais informações sobre os canais de atendimento.

Agências de Atendimento Receita

→ Para agendamento ao atendimento virtual, o contribuinte poderá clicar neste link.

Horário de funcionamento

→ Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h30 às 18h30.

→ Telefone 156 – opção 3, segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h ou 0800 644 0156 (ligação de outros estados).

Endereço das agências

→ Plano Piloto: SRTVN 701 Bloco D – Loja 1 – área central de Brasília.

→ Ceilândia: CNN 01, Bloco B – Avenida Hélio Prates.

→ Gama: Quadra 01, Área Especial, Lote Único – Setor Central.

→ Planaltina: SHD, Bloco C.

→ SIA: SAPS – Trecho 01, Lote H (próximo à Caesb – EPTG).

→ Taguatinga: CNA – Área Especial S/Nº – Praça Santos Dumont.

→ Postos Na Hora.

As informações são da Agência Brasília