PCDF prende maior grileiro do Park Way

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa semana, um homem acusado de grilagem na região do Park Way.

Segundo a corporação, o homem era considerado o maior grileiro da região e se apresentava como empresário do ramo de construção civil, mas, na verdade, atuava em invasão de terras públicas, parcelamento irregular e causando dano ambiental.

De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente (DEMA), o acusado teria vendido aproximadamente 160 lotes irregulares por valores superiores a R$ 200 mil, totalizando mais de R$ 30 milhões arrecadados.

O suspeito foi preso em um hotel onde ele residia e chegou a tentar fugir pela janela do quarto, mas foi capturado.

No local, foram apreendidos um notebook, celulares e diversos documentos que comprovam a venda ilegal de lotes e crimes ambientais.