Secretário faz alerta para possível 4ª onda de Covid-19

Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) analisou 80 amostras de pacientes com Covid-19 no DF e em todas foram detectadas a variante P.1 do vírus (variante de Manaus)

Mateus Souza

Durante a coletiva sobre as ações do Governo do Distrito Federal (GDF) de combate à pandemia, realizada nesta segunda-feira (17), o secretário da Saúde Osnei Okumoto alertou para a chegada de uma 4ª onda de Covid-19 em outros estados. De acordo com Okumoto, esse aumento dos casos é consequência do “afrouxamento nos cuidados sanitários”.

Na primeira onda da doença, todas as amostras detectavam o variante de Wuhan, na China. Atualmente, segundo o secretário, o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) analisou 80 amostras de pacientes com Covid-19 no DF e em todas foram detectadas a variante P.1 do vírus (variante de Manaus). Atualmente, cinco estados manifestam preocupação com uma 4ª onda (Amazonas, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Sul).

No Espirito Santo, os pesquisadores detectaram uma variante inglesa do vírus e outras, chamadas de variantes 1.133 e 1.128. Isso denota que o Espirito Santo passou por uma 3ª onda e corre o risco de sofrer uma 4ª onda.