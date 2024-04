Secretaria de Saúde promove fórum de imunização e de doenças imunopreveníveis do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promoverá, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), o VII Fórum de Imunização e IV Fórum de Doenças Imunopreveníveis do Distrito Federal. O evento ocorrerá no auditório St. Paul Plaza Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Sul (SHS), quadra 2, bloco H, e tem como objetivo o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre o cenário epidemiológico do Brasil e do Distrito Federal.

“O evento apresentará as ações e os resultados obtidos no Monitoramento Rápido de Vacinação e na estratégia de vacinação nas escolas, que é uma parceria da SES-DF com a Secretaria de Educação. A expectativa é de que seja gerado aprendizado mútuo, bem como contribuições para a melhoria das estratégias epidemiológicas no cenário do DF”, afirma a Karine Castro, gerente substituta da Rede de Frio, que organiza o evento juntamente com a Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (Gevitha) da SES-DF.

Com um público estimado de 130 participantes, o fórum reunirá profissionais da saúde que atuam nas salas de vacinação, desde a Atenção Primária à Saúde (APS) até a Vigilância Epidemiológica, além de professores e estudantes da área da saúde. Médicos representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria e Infectologia também marcarão presença, assim como profissionais das salas de vacinação da rede privada.

O encontro terá uma intensa programação, com palestras e debates sobre o cenário epidemiológico das doenças imunopreveníveis, bem como os desafios e conquistas dos serviços públicos e privados de vacinação. Também serão apresentadas experiências bem-sucedidas em vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis e imunização no DF. No primeiro dia, as atividades ocorrerão das 8h às 17h45 e, no segundo dia, das 8h às 12h.

Confira a programação.