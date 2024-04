Secretaria de Saúde é reeleita vice-presidente da região Centro-Oeste na diretoria do Conass

Na noite da última quarta (24), tomaram posse os membros da Diretoria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para a gestão de 2024/2025, no auditório da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Toda a diretoria anterior foi reeleita, inclusive, a secretária da pasta no Distrito Federal, Lucilene Florêncio, que foi reconduzida como vice-presidente da região Centro-Oeste.

“O Conass é de muita importância porque podemos discutir as políticas públicas e fazer as construções do Brasil juntamente com o Ministério da Saúde”, declarou a gestora. “É um ambiente de decisões colegiadas, de troca de saberes, de entrelaçamento entre os estados”.

Além disso, a secretária destacou como a experiência do conselho agrega à gestão, uma vez que mostra experiências de outros estados sobre assuntos relativos à saúde pública. “No DF, há as cortes federais, não há municípios, mas há situações em que o governo deve atuar como estado e município. Também somos jovens. Então, há uma troca de saberes em que nós discutimos o que o DF e os estados vivem”, destacou.

Presente na posse, a ministra de Saúde, Nísia Trindade, enfatizou a união dos Estados na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS é uma família porque são anos de construção, de aprendizado, divergindo e respeitando a opinião do outro. Este sentimento de proximidade vem da resiliência, de conseguir fazer com que esse espaço de debate não se perdesse”, declarou.

Para a gestão dos próximos anos, o secretário de Minas Gerais Fábio Baccheretti Vitor, foi eleito novamente como presidente. Em seu discurso de posse, Baccheretti agradeceu pelo apoio e confiança dos outros estados. “Neste próximo ano, iremos buscar muitos caminhos estruturantes. Temos esta capacidade e este dever de propor várias mudanças e ações para o nosso futuro. Espero que esta troca de experiências se fortaleça”, relatou.

Articulação

Criado em 1982, o Conass tem como objetivo fortalecer as secretarias estaduais de saúde, torná-las mais participativas na reconstrução do setor saúde e representá-las politicamente. Para isso, o conselho atua de forma a articular, representar e apoiar as secretarias estaduais; formular políticas de saúde; promover e disseminar a informação; produzir e difundir conhecimento; além de inovar, incentivar a troca de experiências e atuar permanentemente em defesa do SUS.