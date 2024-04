Jogos Universitários do DF começam neste sábado (27)

Os Jogos Universitários do Distrito Federal (JUDF) 2024 vão agitar o cenário esportivo brasiliense a partir deste sábado (27). O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), visa selecionar os representantes locais para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), onde atletas universitários competem nacionalmente.

As competições estão programadas para seguirem até 30 de setembro para as modalidades dos JUBs, e de 26 de outubro a 30 de novembro para as modalidades JUBs Praia. Estima-se a participação de aproximadamente 500 atletas universitários, além de suas respectivas comissões técnicas.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, o JUDF é uma vitrine para talentos esportivos universitários do Distrito Federal. “Reafirmamos o compromisso da pasta em fomentar o desporto, ressaltando a dedicação em oferecer suporte e incentivo aos atletas, elevando o desempenho e a excelência no âmbito esportivo”, destaca.

Os Jogos Universitários terão 17 modalidades esportivas na primeira etapa – acadêmico, badminton, badminton paradesportivo, basquete 3×3, basquete, futsal, futevôlei, futebol 7, handebol, jiu-jítsu, judô, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, vôlei e xadrez.

Já na segunda etapa serão contempladas cinco modalidades na categoria Praia – beach hand, beach soccer, beach tênis, vôlei de praia, vôlei 4×4.

A Federação do Esporte Universitário (Fesu) será responsável por indicar os classificados para a etapa nacional, conforme o calendário estabelecido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

As informações são da Agência Brasília