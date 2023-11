Secretaria de Saúde e Polícia Rodoviária Federal realizam ação conjunta voltada ao bem-estar de caminhoneiros

Dentre os serviços disponibilizados aos motoristas que passavam pela BR-040, estavam vacinação, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial e de glicemia

Visando facilitar o acesso à vacinação a todos os públicos, o Carro da Vacina da Secretaria de Saúde (SES-DF) participou, nesta terça-feira (14), de uma ação promovida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os caminhoneiros e os motoristas de veículos de cargas eram o público-alvo da ação. A iniciativa ocorreu entre 10h e 16h, no posto da PRF da BR-040, quilômetro zero, na altura de Santa Maria.

Os caminhoneiros eram abordados pela corporação, que solicitava parada ao longo da rodovia. Além de inspecionar a documentação e as condições gerais do veículo, os motoristas recebiam a orientação de todos os serviços de saúde disponíveis na ação.

“Ofertamos doses de todo o calendário vacinal adulto e infantil, exceto a BCG, já que muitos caminhoneiros viajam com suas famílias. Além disso, a equipe disponibilizou testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis [ITSs] como vírus da imunodeficiência humana [HIV, sigla em inglês], sífilis e hepatites B e C”, detalha o coordenador do Carro da Vacina, Henrique Queiroz.

Além da SES-DF, a ação contou com o apoio da Secretaria de Justiça (Sejus) e do Centro Universitário Planalto (Uniplan). Este último enviou cerca de 15 estudantes do curso de Enfermagem para aferir pressão arterial e glicemia, além de orientar sobre saúde mental, bucal e saúde do homem e da mulher.

“Enquanto fazíamos a fiscalização do caminhão, convidávamos os motoristas a verificarem como estava a saúde”, explica a inspetora da PRF, Sophia Veras. “É uma parceria em prol do bem-estar desses trabalhadores, que, muitas vezes, não têm tempo de irem até uma unidade de saúde”, completa.

Oportunidade

Também envolvidos na ação, os funcionários da concessionária Via 040, responsáveis por administrar a rodovia federal BR-040, aproveitaram a disponibilidade das vacinas para atualizar a caderneta. “É um trabalho fantástico da SES-DF. Como não tenho tempo de ir até um posto, aproveitei para tomar as minhas vacinas e convidei toda a equipe a fazer o mesmo, pois viajamos muito e sempre estamos mais suscetíveis”, afirma o coordenador da Via 040, Fábio Gerardi, que tomou seis doses.

De passagem pela BR-040, o caminhoneiro José Eduardo Damasceno, de 53 anos, saiu de Campo dos Goyatacazes, no Rio de Janeiro, rumo à Belém, no Pará. Ele fez todas as testagens de ISTs e recebeu três doses que estavam atrasadas. “Fico feliz com iniciativas como essas, porque estou sempre na estrada. Não sobra muito tempo para buscar os serviços de saúde. É uma excelente oportunidade”, avalia.