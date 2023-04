Secretaria de Fazenda e Federação Espírita arrecadam doações para bazar solidário

A partir do dinheiro da venda dos itens doados, a pasta destinará o valor para a compra de cestas básicas e produtos sanitizantes para instituições da sociedade que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade

Até o dia 31 de agosto deste ano, a Secretaria de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Fazenda (Sequali/Sefaz), em parceria com a Federação Espírita do DF, arrecada doações de roupas e cobertores para bazar beneficente no Distrito Federal.

As doações aceitas também incluem sapatos, casacos, lençóis, cobertores e acessórios para casa, que ficarão à venda no e-commerce do projeto denominado Desapega DF. Os pontos de coleta estarão no Anexo do Palácio do Buriti e na Escola de Governo (Setor de Áreas Especiais Norte 1). A Federação Espírita também receberá as doações.

De acordo com o chefe da sub-pasta da Sefaz, Epitácio Júnior, a intenção do projeto é fomentar a participação de servidores “para ampliar uma rede de apoio e solidariedade”, agregando todas as Secretarias do Governo do Distrito Federal.

O presidente da Federação Espírita, Paulo Maia, destaca que as doações vão além de uma ajuda material apenas. Segundo ele, existe uma importância social no serviço, que é percebida tanto por aquele que doa quanto por aquele beneficiário. “Essa ação coordenada com o GDF contribui para que aqueles que recebem a doação se sintam integrados ao meio em que vivem, mudando, inclusive, a sua percepção em relação ao que sentem”, afirmou.

O secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, entende que a atitude dos servidores e comunidade civil de amparo ao próximo contribui para que haja mudança de mentalidade e incentivo à compaixão. “É um exercício de desprendimento e transformação individual que oportuniza o crescimento das ações de solidariedade e legitima o ato de transformar a vida de outras pessoas”, disse.