DF tem 177 oportunidades de emprego disponíveis

Em Taguatinga, procuram-se 15 pedreiros de acabamento, cinco auxiliares de costura e um empregado doméstico arrumador

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem as portas nesta quinta-feira (27) com 177 oportunidades de emprego disponíveis. Destas, 61 são para trabalhar na região da Asa Sul. Outras regiões administrativas também buscam novos profissionais. Para concorrer às oportunidades, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As vagas da Asa Sul estão divididas da seguinte forma: fiscal de prevenção de perdas, com salário de R$ 1.488 (30 chances); atendente de lanchonete, com pagamento de R$ 1.302 (25); e recepcionista, com ordenado de R$ 2.091 (2). Também contratam-se copeiro (2), garçom (1) e vendedor (1).

Em Taguatinga, procuram-se 15 pedreiros de acabamento, cinco auxiliares de costura e um empregado doméstico arrumador. As vagas oferecem remuneração entre R$ 1.302 e R$ 1.763 e exigem ensino fundamental incompleto.

Na Asa Norte, há dez vagas de empacotador a mão, e outras dez para repositor de mercadorias para pessoas com deficiência (PcD). Para as oportunidades, não é preciso já ter atuado na área.

Além do salário mensal, todas as vagas disponíveis oferecem benefícios aos trabalhadores. Mesmo que não haja interesse por nenhuma vaga do dia, os interessados podem se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília