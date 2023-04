Suspeito do desaparecimento de estudante é preso em Planaltina de Goiás

Há seis meses Regiane saiu da Bahia e veio para o DF. A família deu conta do sumiço quando a jovem parou de responder às mensagens de texto

Foi preso na tarde desta quarta-feira (26), o suspeito do desaparecimento da jovem Regiane da Silva Oliveira, de anos, que morava e estudava no Distrito Federal. Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, foi preso por um assalto no distrito de São Gabriel, ocasião em que tentou se matar. Ele foi identificado no caso de Regiane já no hospital, segundo informações da polícia.

Há seis meses Regiane saiu da Bahia e veio para o DF. A família deu conta do sumiço quando a jovem parou de responder às mensagens de texto e as ligações ainda na noite do di 17, quando não voltou para casa após as aulas na EJA.

O homem é o principal suspeito do caso, pois foi a última pessoa vista com Regiane, segundo provas colhidas pela polícia em câmeras de segurança. O suspeito abordou a garota no momento em que ela voltava da escola.

As principais investigações estão sendo conduzidas pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Durante uma procura realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e pela Polícia Civil do DF (PCDF), peças de roupa, um tufo de cabelo vermelho e uma pulseira foram encontradas. A família confirmou pertencerem à vítima.