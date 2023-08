Lago do Parque da Cidade passará por limpeza nesta sexta (25)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) ficará responsável por dar uma destinação final aos resíduos retirados do lago

O lago do Parque da Cidade Sarah Kubitschek vai passar por uma grande limpeza. Marcada para esta sexta-feira (25), a operação Lagoa Azul vai mobilizar cerca de 300 pessoas numa importante tarefa: retirar todos os resíduos jogados no local ao longo de mais de cinco anos. Quem quiser colaborar pode comparecer ao estacionamento 10 a partir das 8h30 para participar da ação.

Com 157 mil m² de superfície, o lago embeleza o Parque da Cidade há mais de quatro décadas. Tilápias, carpas, gansos e patos nadam em suas águas, enquanto suas margens ficam cheias de usuários em busca de um local agradável para um piquenique. “Queremos que essa limpeza seja, acima de tudo, um ato de conscientização, para que as pessoas deixem de jogar lixo no lago “, comenta o administrador do parque, Todi Moreno.

Reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) e integrantes da Associação Amigos do Parque vão participar da ação. Já o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) ficará responsável por dar uma destinação final aos resíduos retirados do lago. “Vamos disponibilizar luvas e botas para membros da comunidade que quiserem ajudar – serão cerca de 70 pares de cada, de diversos tamanhos”, afirma Moreno.

Para que não haja riscos de afogamento, o volume de água do lago será reduzido. “O local tem profundidade que varia entre 50 cm e 1,5 m, por isso precisaremos fazer a retirada”, explica Moreno. “Mas será uma quantidade pequena para não impactar a fauna local”. De acordo com o administrador, servidores do Zoológico de Brasília também vão acompanhar a limpeza.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta que a ação reflete é essencial para preservar o Parque da Cidade em suas melhores condições. “O Governo do Distrito Federal, por meio de um esforço sério e contínuo, tem mantido um compromisso responsável com a sua missão de proporcionar à comunidade um espaço de bem-estar”, observa.

“Essa ação tem como objetivo limpar os arredores do lago, deixando o espaço mais limpo e saudável para a população do Distrito Federal, além de gerar uma conscientização dos usuários sobre a importância do descarte correto do lixo. Precisamos da ajuda de todos para que o parque fique mais bonito e limpo, como Brasília merece”, esclarece o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

