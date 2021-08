Secec lança novo edital do festival Viva 2022

Por causa da pandemia de covid-19, o festival será realizado em formato drive-in e terá o aporte de R$ 2 milhões

O festival Viva 2022 ganhou, nesta terça-feira (31), o novo edital onde convoca Organização da Sociedade Civil (OSC) e informa que o evento deverá acontecer durante uma semana no mês de dezembro. O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Por causa da pandemia de covid-19, o festival será realizado em formato drive-in e terá o aporte de R$ 2 milhões. As inscrições ficarão abertas até 29 de setembro. Com o objetivo de garantir o acesso às atividades artísticas, o festejo terá programação viva e simultânea nas regiões Norte, Sul, Leste e Central do DF.

A previsão é de que sejam gerados em torno de 700 empregos diretos e mais de 2.500 indiretos para o setor da Economia Criativa. As cidades cotadas para receber a festa são São Sebastião, Paranoá, Gama e Samambaia.

Para participar, a OSC deverá apresentar um plano de enfrentamento à pandemia de Covid-19, respeitando os protocolos de segurança. Para o público, é exigido que a OSC construa um programa diversificado, com qualidade similar para todas as cidades onde ocorra o evento. Por meio do Plano de Cidadania e Diversidade Cultural, o proponente tem a obrigatoriedade de assegurar o acesso de pessoas com deficiência e idosos.

A escolha da OSC será feita por Comissão de Seleção formada por cinco membros, designados por ato publicado no DODF. Entre eles, um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública. Para subsidiar o trabalho, os integrantes estarão livres para contratar assessoramento técnico especialista, na forma da Lei Nacional n° 8.666/1993.

Inscrições

Para concorrer, a ficha de inscrição e a proposta devem ser enviadas conforme descrito no edital para o e-mail do projeto ([email protected]), com o assunto “Seleção do Chamamento Público para realização do Viva 2022”.

O resultado provisório será divulgado no DODF e no site da Secec. Em caso de dúvidas, as OSCs deverão entrar em contato com a Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, por telefone (32256268 ou 991190610) ou por e-mail: [email protected]

As informações são da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa