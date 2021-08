DF terá 16 manifestações no 7 de setembro

A maioria ocorrerá na Esplanada e próximo a Praça dos Três Poderes e, por isso, elas deverão ser fechadas para circulação de carros

O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, informou, nesta terça-feira (31), que, até o momento, 16 manifestações estão marcadas para o Dia da Independência, que ocorre na próxima terça (7).

Ainda de acordo com o secretário, dos movimentos, 13 são de “direita” e três de “esquerda”. Os de direita, que são os grupos bolsonaristas e a favor do governo federal, por estarem em maior número, provavelmente ocorrerão na Esplanada dos Ministérios e próximo à Praça dos Três Poderes e, por isso, elas deverão ser fechadas para circulação de carros.

Já os de “esquerda”, os de oposição ao governo federal, deverão ser realocados para o Complexo Cultural Funarte ou Torre de TV. Se for o caso, as vias próximas também deverão ser interditadas.

“Foi feita toda uma preparação pela Secretaria de Segurança Pública para organizar a realização dessas manifestações. Lembrando que é direito das pessoas realizar essas manifestações, mas também é dever do Distrito Federal zelar para que ocorram de forma pacífica, ordeira, da melhor forma possível”, afirmou o secretário chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, que também estava presente.

Ibaneis

Nesta manhã, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), mostrou confiança nas comemorações. “Espero que sejam manifestações pacíficas, pela democracia, porque é o que importa para o nosso país”, disse o chefe.

Segundo Rocha, estão previstos cinco mil homens na segurança do dia. “Essas áreas são muito técnicas. Eu confio no secretário de segurança para garantir a segurança de quem quer se manifestar no 7 de setembro”, continuou.