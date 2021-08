CBV – Hospital dos Olhos, de Brasília, é reconhecido como um dos “Lugares Incríveis para Trabalhar”

O prêmio é uma iniciativa em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA)

Em decorrência da pandemia, os dois últimos anos foram desafiadores para o mercado de trabalho. Mesmo em meio a esse cenário, o CBV-Hospital de Olhos seguiu investindo em seus colaboradores pois acredita que pessoas são a essência da empresa. E o reflexo disso foi o reconhecimento como um “Lugar Incrível para Trabalhar” que foi divulgado agora em agosto. A cerimônia de premiação foi realizada em formato virtual.

Para chegar a este veredicto, a equipe Atmosfera FIA desenvolveu a pesquisa “FIA Employee Experience” para analisar as experiências dos colaboradores com seus ambientes de trabalho, seus líderes e as práticas de gestão de pessoas das organizações brasileiras. São realizadas auditorias para avaliar as empresas para criar o ranking “Lugares Incríveis para Trabalhar”.

Para Rafael Mendes, CEO do CBV – Hospital de Olhos, esse reconhecimento é motivo de orgulho para empresas que prezam pela felicidade dos colaboradores e buscam melhoria contínua. “Nosso propósito é cuidar de pessoas, e com isto temos uma consciência muito clara que nosso sucesso está fortemente ligado com a satisfação e constante desenvolvimento dos nossos colaboradores. Participar do processo já é uma grande oportunidade para que possamos mensurar e aprender neste desafio diário de proporcionar um lugar incrível em que nossos colaboradores se sintam valorizados, engajados e orgulhosos em fazer parte. Ser reconhecido no “Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar” é um grande orgulho para nós e nos mostra que estamos no caminho certo”, explica.

Nos últimos anos, o CBV realizou ações para tornar ainda melhor o ambiente para seus colaboradores, bem como a reforma dos espaços físicos de convivência dos funcionários, criação da comissão de Diversidade & Inclusão, criação do comitê de sustentabilidade, gincanas e desafios entre áreas. “De forma a acelerar a evolução do nosso negócio, decidimos adotar a Metodologia Ágil como nosso modelo de gestão. Um dos valores fundamentais do Ágil é aumentar a importância das pessoas e suas relações, promovendo o empoderamento dos colaboradores através de uma maior autonomia e colaboração.”, destaca Rafael Mendes.

Para o paciente, os reflexos certamente são percebidos. Um profissional mais satisfeito com o ambiente de trabalho e incentivado a expor suas potencialidades poderá oferecer maior excelência na execução de suas atividades, seja ele do corpo clínico, técnico ou operacional. “Nosso propósito é cuidar de pessoas. Investimos para que nossos pacientes tenham tratamento em linha com o que há de mais avançado no mundo e para que as nossas “pessoas” sejam cuidadas, valorizadas e respeitadas e, assim, possam cuidar ainda melhor de nossos pacientes”. conclui.

Sobre o CBV

O Centro Brasileiro da Visão (CBV) é um dos mais respeitados hospitais oftalmológicos do Brasil e faz parte de uma rede nacional de hospitais especializados, investida da XP Private Equity. A empresa tem como propósito cuidar das pessoas e dos seus sentidos e busca constantemente inspirar novos padrões de excelência, humanização e gestão. O CBV Hospital de Olhos foi inaugurado em 2004 em Brasília, sendo um lugar com arquitetura diferenciada, protocolos médicos e tecnologia de ponta, congregando renomados profissionais das diversas áreas da oftalmologia e produzindo conhecimento científico em nível internacional. O hospital possui atualmente 2 unidades no Distrito Federal, cerca de 250 funcionários e as certificações de Qualidade ONA Nível 3 (Acreditação Máxima) e ISO 9001:2015, firmando publicamente seu compromisso com a qualidade oferecida aos pacientes.